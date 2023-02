Lasi riconferma come la squadra che in Italia guadagna di più dagli sponsor. A farei il punto é calciomercato.com:JUVE SALDAMENTE SUL TETTO D'ITALIA - La Juventus si conferma leader di questa speciale classifica. Incassa infatti più di 58,5 milioni di euro dagli sponsor (45 milioni solo da Jeep). Se poi si considerano i 51 milioni di euro del partner tecnico (Adidas) il valore complessivo della divisa supera i 109,5 milioni di euro (è la più ricca in assoluto della Serie A e tra le più importanti in Europa).