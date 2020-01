Serata di festa quella di ieri per la Juventus, che ha vinto 2-1 all'Olimpico contro la Roma ed è salita da sola in testa alla classifica a +2 sull'Inter. Sorrisi non per tutti però, perché secondo La Gazzetta dello Sport Paulo Dybala era scuro in volto dopo il fischio finale. L'argentino non aveva ancora smaltito la rabbia per la sostituzione, arrivata a 20' dalla fine.