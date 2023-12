La Juventus sta avendo un ritmo da "vecchia" Juve. Anche nel 2014-15, ad esempio, anno del debutto di Allegri sulla panchina bianconera, erano 40 i punti dopo 17 turni e quella squadra sarebbe arrivata a sfiorare il sogno Champions in finale a Berlino con il Barcellona. Mantenere un passo simile è certamente un merito aggiuntivo di Max, considerato che la squadra attuale non ha la caratura di quella di nove anni fa. La Juve di allora, scrive il Corriere dello Sport, era già una corazzata, con tre scudetti di fila in bacheca e lanciata verso l’orizzonte europeo; quella di oggi è una squadra che sta studiando per tornare grande, dopo essersi rinnovata e ringiovanita.