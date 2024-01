Juve, cambio modulo in vista? L’abitudine di Allegri

La Juve cambia modulo? Quegli indizi tra Vinovo e mercato

Le scelte possono cambiare, a seconda dello stato di forma, dell’avversario o delle indisponibilità. Una cosa, però, ci trasciniamo dietro con certezza assoluta dalla passata stagione.Indizi sparsi tra Continassa e Vinovo, centri nevralgici del mondo bianconero, però, suggeriscono chePartiamo proprio da Massimiliano. È sempre lo stesso, se parliamo di piani di gioco, modo di intendere il calcio e le partite, le richieste ai suoi calciatori. Attenzione massima alla fase difensiva, muscoli in mezzo al campo e giocate dei singoli a far la differenza. Non si può certo dire, però, che il tecnico livornese sia uno di quegli allenatori che si portano dietro, appiccicata, l’etichetta di un modulo che li accompagna per tutta la carriera o quasi. Anzi, l’abitudine di Allegri è stata quella di iniziare la stagione con un modulo per poi terminare con un altro. Uno degli esempi più celebri, in questo senso, fu il tridente cona fare l’ala a sinistra.Spesso, per guardare al futuro della Prima squadra bisogna distogliere lo sguardo dalla Continassa per volgerlo a Vinovo, casa del settore giovanile. Questo non solo per scovare i talenti futuri che possono ripercorrere la strada dei vari, ma anche per quel che riguarda il modulo. Per esempio, a metà della passata stagione lapassò al 3-5-2 fotocopia della prima squadra. Insomma, la parola d’ordine è continuità tattica tra le diverse squadre.E allora facciamo un ulteriore passo indietro. In questa stagione, dalla prima partita, l’di Paoloha ripreso la difesa a tre, ma il modulo di partenza è ile non ilCon i tre riferimenti offensivi che sono molto mobili durante il match, cambiando di continuo le posizioni sia durante le fasi offensive che in quelle difensive. Passo in avanti, la Next Gen. Arriverà Luigi Cherubini che è un’ala offensiva, molto probabilmente resterà a Vinovo anche– che termina il suo prestito alla-, altra ala offensiva. Insomma,Lasciare fuori questodiventa difficile, farlo giocare conuna tentazione troppo forte e per questo il 3-4-2-1 può diventare una soluzione. Una suggestione sempre più forte se si guarda agli indizi, ma in ogni caso la parola d’ordine resta la stessa: sostenibilità.