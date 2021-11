La Juventus ha avuto per ora il 6° posto come miglior piazzamento in questa Serie A, agguantato dopo il derby d'Italia pareggiato con l'Inter alla 9^ giornata. Dopo tre turni, la situazione di classifica dei bianconeri è differente. I due ko con Sassuolo e Verona hanno ricacciato la squadra di Allegri in nona posizione, mentre la vittoria nell'ultimo turno contro la Fiorentina ha determinato l'ottava piazza occupata attualmente.L'1-0 in extremis firmato Cuadrado permette infatti alla Juve di(che ha pareggiato 1-1 a Napoli) e diper differenza reti (+2, contro il +1 juventino). Nel medesimo trenino il Bologna, la cui differenza reti è però di -4.Alla sosta per le nazionali, dunque,LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DOPO 12 GIORNATENapoli 32Milan 32Inter 25Atalanta 22Lazio 21Roma 19Fiorentina 18Juventus 18Bologna 18Verona 16Empoli 16Torino 14Sassuolo 14Udinese 14Venezia 12Spezia 11Genoa 9Sampdoria 9Salernitana 7Cagliari 6