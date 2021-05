Nel corso della diretta Twitch sulla Bobo Tv, analizzando le mosse future della Juventus Nicola Ventola si è concentrato sull'aspetto economico della società evidenziando in particolare la gestione del top player per eccellenza: "Cristiano Ronaldo non puoi venderlo a meno di 28 milioni di euro, altrimenti per un incastro di plusvalenze e bilancio la Juventus è costretta a rimetterci diversi milioni di euro". Al momento però il portoghese è intenzionato a rimanere a Torino, rispettando il suo contratto che scade nel 2022.