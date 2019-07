Gonzalo Higuain resta nel mirino della Roma e le parole di Petrachi lo confermano: ​"Chi discute Higuain è un pazzo. Forse ha perso un po' di autostima, ma ci farebbe comodo qualora Dzeko andasse via. Però le motivazioni contano tanto. Lui deve essere il primo a crederci. Per ritrovare il vero Higuain qui ha le giuste motivazioni. Potrebbe qui seguire le orme di Batistuta". Una vera e propria investitura anche se i bianconeri sanno che per evitare minusvalenze l'argentino deve essere ceduto per almeno 36 milioni di euro.