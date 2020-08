L’esonero di Maurizio Sarri e l’avvento in panchina dell’esordiente Andrea Pirlo potrebbero aver aperto una mini rivoluzione in casa Juventus. I bianconeri, infatti, potrebbero sfruttare l’occasione di un allenatore giovane per ricostruire un nuovo ciclo vincente, cullando ancora il sogno Champions League. Chi sicuramente saluterà è Daniele Rugani. Il centrale difensivo già l’estate scorsa era stato al centro di diverse trattative di mercato. Anche i trader di Snai credono a questa eventualità, tanto da quotare a 1,55 il suo trasferimento ad un altro club. Al centrale ex Empoli potrebbero unirsi anche Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Il gallese non ha dato le risposte sperate, così come il fantasista prelevato dalla Fiorentina: il loro addio, riferisce Agipronews, è quotato a 3,00. Potrebbe finire dopo appena una stagione anche l’avventura juventina di Adrien Rabiot. Il francese, infatti, sembra non aver legato molto con l’ambiente ed i bianconeri potrebbero lavorare su di lui per una possibile plusvalenza, come certificato anche dalla quota Snai per la sua cessione: 4,50. Il nome più altisonante di tutti, però, è quello di Paulo Dybala. L’argentino, vero trascinatore dei bianconeri in stagione insieme a Cristiano Ronaldo, potrebbe diventare il pezzo pregiato del calciomercato. Snai apre a tale possibilità, ma la quota non è delle più basse: 6,50.