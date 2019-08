Gunners e bianconeri, insieme, verosimilmente davanti a un tavolo. La Juve fa affari in Inghilterra, Paratici è volato a Londra per assistere al Community Shield prima, per definire Cancelo-Danilo poi . Situazioni in sospeso, ma non in bilico: perché l'affare si farà, ci vuole solo il tempo necessario. Tempo che scorre velocemente in Inghilterra, dove il mercato andrà in ferie solo tra qualche giorno. E allora, ecco, tocca far presto. Pure per l'Arsenal in direzione Torino: perché vogliono Rugani e mirano Khedira.Ne ha scritto quest'oggi Tuttosport, che ha sottolineato come Khedira e Rugani abbiano monopolizzato i discorsi tra le due squadre. Secondo quanto appreso da IlBianconero.com, il vero desiderio degli inglesi riguarda sempre il centrale ex Empoli:E Sami? E' un discorso più complesso: lì l'Arsenal aspetta che sia il giocatore a muoversi, e magari pure a rescindere il rapporto con la Juventus.