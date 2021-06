Dopo l'ultima stagione divisa tra il prestito al Rennes in Ligue 1 e quello al Cagliari, Daniele Rugani è tornato alla Juventus e nei prossimi giorni verrà valutato il suo futuro insieme alla dirigenza. La Gazzetta dello Sport racconta una nuova pista per il difensore classe '94, con la Fiorentina particolarmente interessata al giocatore. Secondo il quotidiano ai bianconeri piace Nikola Milenkovic e le due società potrebbero aprire una trattativa per i due difensori.