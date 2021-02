L'ex portiere di Juventus e Fiorentina Neto è 'prigioniero' al Barcellona. Il brasiliano voleva andare via nella scorsa sessione di mercato ma Ronaldo Koeman l'ha bloccato senza dare l'ok alla cessione. Al Barça però Neto non sta trovando spazio e vorrebbe cambiare aria la prossima estate. Secondo quanto riporta Fichajes.net, la Juventus starebbe pensando a un suo ritorno come terzo portiere dietro a Szczesny e Buffon visto che Pinsoglio è in scadenza di contratto a giugno.