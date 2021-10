Il club bianconero ha deciso: da domani fino a sabato i bianconeri si ritireranno tra J Hotel e Continassa, dove prepareranno i prossimi due impegni. Una settimana fitta che si aprirà con la sfida contro lo Zenit in Champions League, martedì alle 21, e si chiuderà con la gara contro la Fiorentina, sabato alle 18 all'Allianz Stadium.Decisivo il ko di Verona, con Allegri che già in conferenza aveva aperto a questa ipotesi, aggiungendo: "Ho parlato con la squadra e ho detto che qui vige assoluto silenzio. Bisogna solo fare, non parlare"​. QUI L'INDISCREZIONE E LE PAROLE