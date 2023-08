Proseguono le trattative per portarealla corte di Massimiliano, ma allo stesso tempo lanon molla Franck, anche lui in cima alla lista dei desideri del tecnico livornese e le discussioni proseguono a fuoco lento, come riporta La Gazzetta dello Sport., sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a fronte di determinate condizioni.Prima di vedere il traguardo, però, mancano ancora due passi. Il primo è sfoltire la rosa: trovare una destinazione per, fare un punto sual rientro agli Stati Uniti e attenzione anche a, le avances dall’Arabia non sono terminate. Liberati gli slot in rosa, c’è da convincere il giocatore. Stupire Xavi era il primo obiettivo di Kessié, obiettivo che ad oggi non sembra essere alla portata. Dunque, l’ivoriano ha messo in cima alla lista una destinazione in Premier League.