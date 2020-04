In attesa della ripresa di questa stagione, non si smette di programmare il futuro. Vale anche per la Juventus, che guarda al mercato per provare a cambiare quello che, nel corso di questa prima annata di Maurizio Sarri, non ha funzionato. Centrocampo, in primis, ma anche attacco. Infatti, fin dall'estate scorsa, i bianconeri hanno provato a piazzare un colpo in avanti, con Gonzalo Higuain che, prima di decidere di restare, è stato due mesi sul piede di partenza. Oggi, complici anche le voci che corrono sul centravanti argentino ed un contratto in scadenza nel 2021, una punta sembra essere un esigenza da non poter rimandare ulteriormente. Tanti sono i nomi in ballo, alcuni realistici, altri classificabili più come sogni o tentazioni. Andiamo ad analizzarli.