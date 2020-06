La Juve Under 23 torna in campo. Come scrive Tuttosport, dalla giornata di giovedì si sono rivisti al J Medical i ragazzi di Pecchia per le visite di rito finalizzate alla ripresa degli allenamenti collettivi che avverrà in questi giorni. L'obiettivo più importante resta la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana. A tal proposito la decisione verrà presa domani dal Consiglio Federale della FIGC che deciderà la roadmap del campionato e della coppa. Possibile che la partita si giochi in gara secca (solitamente sono previsti andata e ritorno) in campo neutro. Il Manuzzi-Orogel di Cesena è candidato ad ospitare la gara che si potrebbe giocare a fine giugno.