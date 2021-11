La Juventus Under 23 domenica ha perso 2-0 sul campo delin campionato, oggi ci ritenta in Coppa Italia di Serie C. Ma sarà una sfida difficilissima, quasi impossibile sulla carta. Quella di mister Javorcic è infatti la miglior difesa d'Europa! Un dato che viene ben descritto da Calciomercato.com:Meno di portieri come Neuer, Ter Stegen e Donnarumma. E ovviamente a ciò si accompagna il record di clean sheet: 10.