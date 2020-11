Prima Nicolò Fagioli, poi Elia Petrelli. La Juventus Under 23 continua a regalare gioie, prime gioie, ai ragazzi provenienti dalla Primavera. Il che è una delle missioni delle "seconde squadre". Dopo che Fagioli aveva segnato contro il Lecco il suo primo gol tra i professionisti, ieri sera a Livorno è stato il turno del 19enne Petrelli.

CONOSCIAMOLO MEGLIO - Per quanto sia un giovane, Petrelli è uno di quei centravanti "vecchio stile". Fisico poderoso per dominare gli ultimi 16 metri. Ieri ha gonfiato la rete amaranto impattando di testa da un metri un cross teso del funambolico Rafia (uno di cui sentiremo parlare...). Romagnolo, Petrelli è arrivato dal Cesena nel 2016 per completare la trafila giovanile nella Juve. Dapprima trascinatore degli Allievi nella vittoria del campionato 2017-18, da due anni a questa parte era un punto fermo della Primavera. Quest'anno però era il momento di compiere il salto in Serie C. Nella formazione di mister Zauli si sta alternando con Marques là davanti, ieri difatti è entrato al posto dello spagnolo ed è andato in gol dopo nemmeno dieci minuti. Benvenuto tra i goleador prof, Elia!