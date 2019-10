Non è stato un avvio di stagione eccezionale quello della Juventus Under 23, che ha vinto soltanto due delle prime otto partite giocate nel girone A di Serie C. Questo il primo bilancio del club bianconero, pubblicato tramite il proprio sito ufficiale:



"Nove punti nelle prime otto giornate di campionato: è il bottino della Juventus Under 23 in questa prima parte di stagione. La squadra di Fabio Pecchia, nel girone A della Serie C, ha un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 10 reti segnate e 14 subite. Un ruolino di marcia che vale ai bianconeri il dodicesimo posto in questo momento.



Nell’ultimo turno di campionato, a Grosseto, l’Under 23 si è imposta 1-0 grazie al rigore vincente di Eric Lanini, realizzato nella ripresa. L’ex attaccante dell’Imolese è il quinto marcatore differente della squadra in campionato dopo Clemenza, Olivieri, Alcibiade e soprattutto Mota Carvalho. Il portoghese infatti è il capocannoniere non solo dei bianconeri, ma proprio di tutto il girone A con 6 reti: doppietta contro il Siena e gol contro Arezzo, Pontedera, Albinoleffe e Monza.



Nel fine settimana Alcibiade e compagni non scenderanno in campo, dato che la sfida in casa della Pro Vercelli è stata rinviata al 30 ottobre. Il prossimo match sarà quindi quello contro il Renate, in programma domenica 20 alle ore 17.30 allo stadio Moccagatta di Alessandria".