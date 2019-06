La Juventus Under 17 non è riuscita a ribaltare il 4-0 subito all'andata contro l'Atalanta. I nerazzurri hano vinto anche oggi Vinovo (1-3 il risultato finale) qualificandosi alle semifinali scudetto. Queste le parole del tecnico bianconero Francesco Pedone, riportate da Juventus.com: "Interpretare la partita oggi, dopo l’andata, era difficilissimo e lo sapevamo. Ho chiesto ai ragazzi di sbagliare poco, ed eravamo anche partiti bene, passando in vantaggio, ma il rigore subito contro ci ha tagliato le gambe. Avevamo preparato la gara di oggi cercando di non pensare alla giornata negativa in cui eravamo incappati all’andata, anche perché ci tenevamo a finire bene la stagione, senza dimenticare tutto quello che di bello abbiamo fatto. Di questa annata mi porto dietro tante cose positive: vedere crescere questi ragazzi è sempre bellissimo e loro devono essere orgogliosi di tutto quello che hanno fatto".