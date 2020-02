La Juve Under 17 sa solo vincere. E con sei giornate d'anticipo ha già conquistato aritmeticamente il primo posto nel suo gruppo. Il girone eliminatorio (gare di andata e ritorno all’italiana per 13 club) si chiuderà per lasciare spazio a Play Off 1° e 2° Turno (gare uniche), Quarti di Finale (andata e ritorno) e Fase Finale a 4, da affrontare da assoluta favorita. Nonostante una gara in meno, 18 e non 19, la Juve Under 17 si trova a +21 sul Parma secondo grazie al 6-1 rifilato al Pisa. La squadra di Mister Francesco Pedone ha vinto grazie alle reti di Chibozo (tripletta), Turicchia, Bonetti e Bevilacqua.