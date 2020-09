La Juve? "Un sogno" parola di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e appena convocato per la prima volta in Nazionale dal ct Roberto Mancini. I bianconeri l'hanno messo nel mirino e nei giorni scorsi c'è stata anche una cena tra il CFO bianconero Fabio Paratici e l'ad del Sassuolo Giovanni Carvenali nel quale hanno affrontato l'argomento Locatelli: la richiesta è di 30 milioni di euro; tanti, troppi per la Juve, che continua a seguire la pista del centrocampista cresciuto nel Milan ma difficilmente si sposterà a quelle cifre.