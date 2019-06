Un su e giù continuo, tra voci, mercato e azioni. Nelle ultime settimane la Borsa juventina ha risentito dei molti rumors intorno alla panchina bianconera, in un mese in cui la Juve con tutta calma ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. E ieri l'ha ufficializzato. Sarà Maurizio Sarri l'uomo del nuovo corso bianconero. Con un comunicato ufficiale, quindi, è di fatto terminato il “sogno” Pep Guardiola, anche se gli investitori non hanno "gradito": il titolo della Juve in Borsa, infatti, è sceso andando leggermente in rosso. In questo lunedì la seduta è iniziata con uno sprint del 2%, salvo poi scendere sotto l’1% e risalire leggermente a -0.88% (alle 12.30).



I movimenti sul titolo però non mancano: visto che con oltre 11 milioni, è il secondo per volumi dietro solo a Intesa.