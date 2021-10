La Juventus accoglie con piacere questa sosta nazionali, per lo meno dal punto di vista del recupero degli infortunati. L'infermeria si sta svuotando sempre di più, e al rientro (a scanso di infortuni in nazionale, naturalmente) Max Allegri avrà a disposizione tutti gli effettivi dell'organico, tranne Alvaro Morata che sarà pronto verso fine mese e potrebbe dunque consentire a Moise Kean di avere ancora qualche possibilità.

I rientranti saranno Paulo Dybala, che non ha potuto rispondere alla chiamata dell'Argentina per recuperare dal problema muscolare maturato contro la Sampdoria domenica scorsa, e i due brasiliani che, più che rientranti, sono proprio degli "entranti" per la prima volta nella Juve di questa stagione: Kaio Jorge e Arthur. Allegri avrà così la possibilità di inserire finalmente un regista vero e proprio come l'ex Barça nei suoi ingranaggi e di aggiungere al proprio arco la freccia Kaio. Il percorso verso una Juve "reale" e non di emergenza prosegue.