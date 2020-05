La Juventus ci è arrivata prima di tutte, ma ora, secondo Tuttosport, anche il Milan prova a inserirsi nella corsa per: attaccante brasiliano classe 2002 del Santos, Paratici l'ha puntato da tempo e sta trattando con il club brasiliano per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta. Il Milan si è messo sulle tracce dell'attaccante ma la Juventus rimane comunque in vantaggio, perché forte del fatto che ha già intavolato una trattativa col Santos.