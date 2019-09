La Exor continua a migliorare. La holding di proprietà della famiglia Agnelli ha fatto meglio dell’indice mondiale azionario Msci World Index. Lo rivela Il Corriere della Sera che attesta quanto la crescita per azione della società sia ora a 23,88 miliardi di dollari (+4,1 miliardi) è stata del 22,8% rispetto al +15,6% dell’indice. In termini di risultati ha pesato la rivalutazione di Ferrari, cresciuta del 63,3% e della Juventus in crescita del 34,3% (+273 milioni).