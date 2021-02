Tra i giocatori accostati alla Juventus nel mercato di gennaio c'era anche Eldor Shomurodov, primo ubzeko della Serie A e gioiello del Genoa. L'attaccante, arrivato in estate dal Rostov, è rimasto in rossoblù e continua convincere tutti con prestazioni positive. Non è escluso che Fabio Paratici ci possa pensare in estate per rinforzare l'attacco, a ora il prezzo di Shomurodov è lievitato: il Genoa l'ha pagato 7,5 milioni di euro qualche mese fa, adesso ne chiede almeno 15.