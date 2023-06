Rieccoli,nuovamente nel mirino della Juventus. Per lo spagnolo sarebbe un ritorno, il terzo, mentre per l'ex Roma, il concretizzarsi di un interesse reciproco che va avanti da anni ormai. I loro nomi, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono spuntati nelle ultime riunioni alla Continassa. In corso valutazioni anche non è ancora il momento degli affondi. Intanto a Torino però registrano segnali positivi da Madrid e Istanbul, perché anche senza Champions, per Alvaro e Nicolò, la Juve resta la Juve.La permanenza del classe 1999 al Galatasaray, è possibile ma tutt'altro che scontata. Zaniolo ha una clausola da 30 milioni di euro, una cifra non impossibile ma comunque alta. In ogni caso, la Juve è consapevole che il club turco potrebbe accontentarsi di meno per lasciar partire il giocatore. Nessuna trattativa concreta per il momento ma l'ex Roma resta uno dei profili valutati per il dopo Di Maria.E poi c'è Alvaro, che come sappiamo non ha mai nascosto la volontà di tornare in bianconero. E per farlo sarebbe disposto ad abbassarsi l'attuale ingaggio di 8 milioni di euro. L'attaccante spagnolo ha ancora un anno di contratto ma l'Atletico potrebbe farlo partire a zero (o quasi) per alleggerire i costi. Morata è un fedelissimo di Allegri e la sua candidatura è sul tavolo della Continassa. Dipenderà però molto da ciò che succederà con Milik e Vlahovic, solo dopo che saranno definite queste situazioni, eventualmente, ci sarà un affondo per il 30enne.