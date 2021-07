Tra le possibili occasioni low cost della Juventus per la quarta punta del prossimo anno c'è anche, ex Napoli e ora al Marsiglia, che già nelle passate sessioni di mercato era stato molto vicino ai bianconeri. A parlare del suo futuro è l'agente del giocatore, che fa chiarezza e mette fine alle voci di mercato: "Arek è felice al Marsiglia, resterà qui almeno per un'altra stagione" ha detto il procuratore a L'Equipe. Niente Juve quindi, Milik non si muove dall'OM.