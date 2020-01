La Juventus non ha mollato Isco, secondo quanto scrivono in Spagna. Il giocatore del Real Madrid in estate era stato accostato ai bianconeri ma alla fine è rimasto alle Merengues. In questi mesi ha faticato a trovare spazio e, nelle scorse settimane, Zidane avrebbe aperto alla cessione del trequartista. Il club preferirebbe tenerlo a gennaio per poi valutare un suo addio nella prossima stagione.