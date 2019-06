La Juventus torna con forza su Isco. Il trequartista non ha un futuro definito al Real Madrid, neanche con il ritorno di Zinedine Zidane in panchina. Il tecnico francese gli ha ridato spazio tra i convocati e in campo, dopo il periodo complicato con Santiago Solari, ma Isco potrebbe comunque cambiare aria in estate, soprattutto se a Madrid dovessero arrivare rinforzi importanti nel ruolo. Ecco perché la pista bianconera è tornata di moda, nonostante l'addio di Massimiliano Allegri, che per anni lo ha chiesto come rinforzo per la sua Juventus.



LE CONDIZIONI - Isco, però, è un rinforzo appetibile anche per Maurizio Sarri e, secondo quanto riportato da Marca in Spagna, il club bianconero è pronto a tornare in pressing su di lui con il Real. La Juventus, però, non è intenzionata a soddisfare le richieste di Florentino Perez, che chiede almeno 80 milioni di euro per il suo cartellino, anzi l'idea è quella di chiudere un colpo a costi contenuti per dirigere altrove la gran parte dello sforzo economico. La trattativa è lunga e complessa, ma da qui al 2 settembre c'è tutto il tempo di trattare con Perez per Isco.