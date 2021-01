Il matrimonio tra Mauro Icardi e il Psg potrebbe essere già al capolinea. Il centravanti argentino fa sempre parte di una lista concernente gli ipotetici candidati a punta centrale della Juventus. Ne sono convinti i betting analyst che quest'oggi hanno aperto una scommessa sul futuro di Maurito. L'approdo dell'ex Inter a Torino, sponda bianconera, si gioca a 5,00. La quota è piuttosto alta, ma comunque può essere un indizio dell’interesse verso l'argentino. L’attaccante in forza ai parigini dopo un avvio di avventura davvero straripante soprattutto sotto l’aspetto realizzativo è stato relegato in panchina. L’infortunio ha creato numerosi disagi a Icardi, ma l’arrivo di Moise Kean ha solo complicato le cose. Chissà che la trattativa non si possa chiudere durante la prossima sessione estiva di calciomercato