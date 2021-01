La Juventus continua la caccia all'attaccante. Il primo nome per i bianconeri, al momento, è sempre Gianluca Scamacca, ma attenzione a nuove piste. Una di queste porta a Olivier Giroud, che piace sempre molto ad Andrea Pirlo. Il calciatore, riporta Sky Sport, nonostante le dichiarazioni sulla sua permanenza a Londra, accetterebbe di lasciare il Chelsea a gennaio per trasferirsi in Italia, a patto che la Juventus metta sul piatto un contratto da un anno e mezzo. Resta dunque da capire se i bianconeri vorranno impegnarsi con un contratto anche per la prossima stagione e le condizioni di uscita richieste dal Chelsea, visto che la Juventus non pagherebbe i 5 milioni di cartellino ma sarebbe eventualmente pronta ad affondare solo davanti a un affare a costo zero con l’inserimento dei bonus.