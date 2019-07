La Juventus torna su Dani Alves. Come scrive Goal.com, sul brasiliano, svincolato dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, c'è proprio il club bianconero, con i quali ha sfiorato la vittoria della Champions League nel 2017. L'addio di Dani dalla Juve fu però burrascoso: tempo dopo, Alves rilasciò una serie di dichiarazioni che non fecero piacere al mondo bianconero, definito come un club austero e poco incline alle sue caratteristiche e propriamente al suo carattere. Anche per questo, Dani non sarebbe un ritorno facile alla Juventus. Che deve comunque cedere anzitutto Joao Cancelo, promesso al City ma con un fascino particolare che ha colpito pure il Barcellona.