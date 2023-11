Come successo contro il Verona due settimane fa, la Juve vince in casa e supera momentaneamente l'Inter in classifica, in attesa che i nerazzurri affrontino il Frosinone (match in programma domani alle 20:45). Oltre al +1 momentaneo sull'Inter, Allegri allunga anche sul Milan, che quest'oggi ha pareggiato. I rossoneri ora si trovano a meno 6 dalla Juve.