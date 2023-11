IN GALLERY LE REAZIONI SOCIAL DEI TIFOSI DOPO JUVE-CAGLIARI

La Juventus ha vinto la quinta partita consecutiva easpettando l'Inter che giocherà domenica alle 20:45 in casa contro il Frosinone. Un successo, quello contro il Cagliari, che permette ai bianconeri di arrivare allo scontro diretto contro i nerazzurri (26 novembre), nel migliore dei modi e male che vada, distante solo due punti.Bastano i gol dei difensori su palla inattiva per. Da oggi in poi la testa sarà allo scontro diretto con l'Inter e qualche sostenitore bianconero chiede a Soulé un regalo visto che il suo Frosinone sarà impegnato a San Siro domani sera.