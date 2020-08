I principali quotidiani sportivi danno spazio alle vicende di casa Juve in maniera differente sulle loro prime pagine odierne. Il Corriere dello Sport apre con la furia di De Laurentiis per i contatti tra la Juventus e Milik: "Juve-Napoli, accuse. DeLa irritato per le manovre con Milik: 'Fate l'offerta o rinunciate'". Mentre Tuttosport propone una bomba di mercato: "La Juve ritorna in Chiesa: si profila un'operazione allargata con la Fiorentina, ma prima Paratici dovrà sistemare Douglas Costa". Infine la Gazzetta dello Sport dedica un piccolo box: "CR7 e l'Europa: Juve, ci prova la bacchetta magica di Pirlo".

IN SPAGNA - A tutta pagina, Marca si chiede quale sarà il prezzo di Lionel Messi. Secondo la Liga 700 milioni, mentre lui si considera libero e cerca una rescissione consensuale.