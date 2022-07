Questa mattina, laha battezzato il terreno di gioco del Training Center, per il primo allenamento della stagione 2022/2023. Tanti i giovani presenti, insieme a qualche veterano e calciatori già sul piede di partenza. Presente, insieme a, a guidare la parte tecnica, fatta di possesso palla e gestione dei ritmi di gioco. A mancare, come da previsione, il tecnico Massimiliano, che varcherà i cancelli della Continassa domenica 10 luglio, quando il resto del gruppo si unirà a chi si sta già allenando.Quella dell’allenatore livornese e del club, però, è una scelta che non è andata giù a diversi tifosi che, sui social, hanno commentato in maniera negativa la sua assenza.