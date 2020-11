Dopo la giornata di riposo concessa da Andrea Pirlo per scaricare le scorie accumulate nella sfida di Champions League, la Juventus è tornata ad allenarsi per preparare la delicata sfida di Serie A contro il Benevento di sabato sera. Tra le note positive c'è il percorso di recupero di Bonucci che sembra stare decisamente meglio dopo il problema agli adduttori accusato in Nazionale e potrebbe rientrare nella lista dei convocati; in questo modo sopperirebbe alle diverse indisponibilità difensive della squadra. È ancora presto, però, per capire quali saranno le scelte tattiche di Pirlo. Tra i dubbi c'è l'eventuale titolarità di Arthur e la riconferma di Bernardeschi che sembra rigenerato e ha bisogno di scendere in campo per recuperare la piena fiducia in sé stesso e dell'ambiente bianconero. Dybala dovrebbe rimanere fuori dall'undici e al fianco di Cristiano Ronaldo dovrebbe schierarsi l'uomo del momento: Alvaro Morata.