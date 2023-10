Un successo da urlo ottenuto dalla Juventus all’ultimo secondo, all’ultima azione, dopo la gara contro il Verona dominata dall’inizio alla fine.Servivano i 3 punti a tutti i costi alla Vecchia Signora per tornare in vetta dopo oltre un triennio a rincorrere in Campionato e vittoria è stata grazie al gol di Cambiaso in piena Zona Cesarini.La Juve è nuovamente capolista in Serie A, almeno per una notte, e partite di questo tipo possono davvero rappresentare un punto di svolta nell’arco di un’intera stagione.Peccato per Kean che si è visto cancellare una doppietta dal Var ma che è stato indiscutibilmente il migliore tra i bianconeri (in grande stato di forma) e che avrebbe assolutamente meritato di entrare ufficialmente nel tabellino di gara nella casella dei marcatori e non in quella degli ammoniti.In particolare il primo gol annullato, per un tacchetto (forse) in fuorigioco, fa davvero sobbalzare dalla sedia.Questo non è calcio.La Juve continua il trend positivo e continua soprattutto a mantenere la porta inviolata.Con questi presupposti nessun obiettivo finale deve esser precluso.@stefanodiscreti