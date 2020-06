di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La Juve è tornata in campo a una settimana dal ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Questa sera all'Allianz Stadium c'è stata una partitella in famiglia. La stagione si era fermata qui 89 giorni fa, con la vittoria della squadra di Sarri sull'Inter. Tra una settimana riprenderà dallo stesso posto. Il pullman dei bianconeri ha varcato i cancelli dello stadio attorno alle 20, poco dopo sono arrivati anche Pavel Nedved e Fabio Paratici. Lo staff tecnico, come i dirigenti, ha raggiunto lo stadio con auto private. Poco dopo le 20.30 dall'interno arrivava la musica che accompagnava il riscaldamento dei calciatori, come succede nelle partite vere.



IN FAMIGLIA - Assente l'infortunato Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini ma per il capitano nessun problema fisico. Sta seguendo un piano di allenamenti personalizzato per evitare ricadute fisiche in questa seconda, decisiva e delicata parte di stagione. Tra gli aggregati i giovani ​​Leonardo Loria (21 anni, portiere), i difensori Wesley (20) e Luca Coccolo (22). Simone Muratore (22) e Manolo Portanova (20) i centrocampisti e in attacco Marco Olivieri (20), Giacomo Vrioni (21), Luca Zanimacchia (21) e Angel Chibozo (16). TEST - Seppur il test in famiglia non sia iniziato esattamente alle 21.45 (la squadra ha lasciato lo Stadium intorno alle 22.20), Sarri ha voluto replicare le condizioni in cui giocheranno i bianconeri tra sette giorni. Il match è servito a ritrovare quelle sensazioni perse ormai da due mesi. La partita è stata giocata in due tempi da 30 minuti l'uno con Sarri che ha mischiato le squadre durante l'ora di pratica. Tra sette giorni sarà gara vera con in palio il primo trofeo. All'esterno della Curva Sud tre bimbi giocavano con indosso la maglia di Cristiano Ronaldo, dentro, a pochi metri di distanza, il loro idolo tornava a scaldare i motori, tra una settimana si farà nuovamente sul serio.



