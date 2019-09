Your browser does not support iframes.

La Juve questo pomeriggio è tornata alla vittoria. Un 2-1 combattuto ma meritato contro il Verona, passato in vantaggio con un siluro di Miguel Veloso. Ci hanno pensato Ramsey, in rete al debutto dal 1', e il solito Ronaldo con un calcio di rigore a ribaltare il risultato. Poi, al 90', Buffon ha salvato su Lazovic. Poco dopo la fine della partita, molti bianconeri hanno commentato sui social, con messaggi accompagnati da foto, il ritorno al successo, che in campionato mancava da fine agosto, contro il Napoli. Capitan Bonucci, Cuadrado, Douglas Costa, Pjanic, Rugani, Khedira, Dybala, Cristiano Ronaldo, Buffon e non solo: scopri nella gallery de ilbianconero.com tutti i messaggi social dei giocatori della Juve!