Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juve è tornata alla Continassa per preparare la gara di domenica pomeriggio contro il Benevento. Ecco il report dell'allenamento di oggi: "Dopo due giorni di pausa la Juventus è tornata in campo questa mattina.



La squadra ha ricominciato la preparazione con obiettivo campionato: domenica alle 15 i bianconeri sono chiamati a bissare la vittoria di Cagliari, contro il Benevento all’Allianz Stadium.



Oggi il gruppo in campo ha lavorato sui possessi palla, per chiudere con la consueta partitella.



Domani l’appuntamento è ancora in tarda mattinata al Training Center".