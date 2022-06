La Juventus non molla Di Maria. L’indicazione di Massimiliano Allegri è chiara, chiuso Pogba, il Fideo è il top player che serve per far fare il salto di qualità alla rosa bianconera. Dopo il tira e molla, le offerte rifiutate, le mancate risposte; secondo Sky Sport, la Juventus sarebbe tornata alla carica con una nuova offerta: contratto di un anno con opzione per il secondo, in modo da lasciare una finestra aperta, dare continuità a Torino e, la prossima estate, decidere se tornare in Argentina o posticipare.



La risposta di Di Maria è attesa a stretto giro. Il calciatore si consulterà con la famiglia ed entro 24-48 ore dovrebbe arrivare decisione: questa volta, però, sarà dentro o fuori.