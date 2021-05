Aspettando l'ufficialità da parte della Juventus, nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato l'accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e la Juventus, che dopo la ricerca del bel gioco con Sarri e Pirlo ha deciso di ripartire dal tecnico livornese per iniziare un nuovo ciclo. La notizia del ritorno di Max ha riportato entusiasmo e sorrisi a tutto l'ambiente dopo una stagione complicatissima, ora la testa è già proiettata al 2021-22 con diversi cambiamenti in vista in casa bianconera.



LA SITUAZIONE - Uno die nomi che potrebbero tornare di moda per il mercato è quello di Paul Pogba, una pista mai del tutto abbandonata e sul quale già Paratici stava lavorando da diverso tempo. Ora è tutto nelle mani di Cherubini. Il centrocampista francese è molto legato all'ambiente juventino e proprio con Allegri in panchina è esploso definitivamente dopo il suo arrivo a parametro zero dal Manchester United. Il contratto con i Red Devils scade nel 2022, il giocatore ha vissuto un periodo difficile e non gli dispiacerebbe tornare a Torino. La Juve spera di avere un alleato in Mino Raiola, agente del giocatore che in bianconero ha già portato de Ligt e che ha ottimi rapporti con la dirigenza.



LO SCAMBIO - Se si riuscisse a mettere in piedi, sarebbe senza dubbio una trattativa complessa specialmente in questo periodo nel quale si tende a tirare la corda, ma tra le varie idee c'è anche quella di uno scambio con Cristiano Ronaldo, il nodo principale della Juve intorno al quale girano tutte le strategie di mercato. Se CR7 decidesse davvero di andarsene con un anno d'anticipo rispetto alla fine del suo contratto Allegri non ne farebbe un dramma, lì davanti ritroverà Paulo Dybala e se il 'sacrificio' Ronaldo dovesse servire per riportare Pogba in bianconero Max farebbe anche un sorrisone. Presto la Juve potrebbe partire all'assalto di Paul, il 'fattore Allegri' può cambiare tutto.