Test terminati per #Romero, che ha brevemente incrociato Pirlo all’ingresso del JMedical pic.twitter.com/0pzCMKZ5vS — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 24, 2020

Ed ecco Mister #Pirlo al #JMedical! Entusiasmo e selfie, si ferma con tutti i tifosi pic.twitter.com/SZKuo5yO8n — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 24, 2020

#Ramsey arrivato al #JMedical. È il quarto bianconero finora dopo Kulusevski, Perin e Romero. Chiellini e Pirlo alla Continassa. pic.twitter.com/t5tIkwzxiw — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 24, 2020

La Juventus volta pagina e dà il via alla stagione 2020/21. Tante novità in arrivo, una su tutte è già stata annunciata da tempo: Andrea Pirlo. In panchina, non in campo.. Attesi tutti i giocatori bianconeri tranne gli infortunati Matthijs de Ligt e Sami Khedira.Dopo Romero, anche Kulusevski lascia il JMedical.Test terminati per Romero, che si è incrociato col suo nuovo allenatore.Pirlo esce dal JMedical tra selfie e autografi con circa 40 tifosi presenti.Chi si rivede... alla Continassa arriva Igor Tudor, nuovo vice di Pirlo.Arriva anche Aaron Ramsey.E' arrivato anche Mattia Perin.Ecco due novità: Dejan Kulusevski e Cristian Romero, diretti al JMedical.La nuova Juve riparte dall'allenatore e dal capitano: Pirlo e Chiellini sono i primi a varcare i cancelli della Continassa.