Dal sito ufficiale della Juventus: "Dopo una giornata dedicata al recupero delle energie fisiche e mentali, la Juve torna in campo dopo la 14esima Coppa Italia conquistata mercoledì sera contro l'Atalanta, secondo trofeo stagionale. L'attenzione è puntata sull'ultima gara stagionale dei bianconeri contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara, in programma domenica alle 20:45. Una partita importante a cui la squadra di Andrea Pirlo vuole prepararsi al meglio, e per farlo la seduta odierna si è concentrata sugli esercizi tecnici, prima di concludersi con una mini partita. Domani sarà la vigilia della partita e il gruppo si ritroverà alla Continassa nel pomeriggio per allenarsi prima della partenza per l'Emilia-Romagna."