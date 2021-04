REPORT UFFICIALE DAL SITO DELLA JUVENTUS



La Juventus è pronta a un'altra trasferta, dopo quella di Firenze. I bianconeri, domenica 2 maggio, faranno visita all'Udinese, reduce dal successo sul Benevento, per andare a caccia di punti importanti per la classifica: fischio d'inizio del match alle 18:00.



Il gruppo, dopo la giornata di riposo di ieri, si è ritrovato questo pomeriggio al Juventus Training Center concentrandosi sul lavoro atletico e sulle esercitazioni per la gestione del possesso palla.



Domani la preparazione continua: allenamento fissato al mattino.