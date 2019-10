La Juventus è tornata ad allenarsi oggi al Training Center della Continassa, festeggiando il rientro di sei tra i Nazionali impegnati in varie partite in questi ultimi giorni. Lo racconta il club bianconero tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:



"E’ iniziata oggi la settimana della Juventus, che porterà alla ripresa del campionato, sabato sera all’Allianz Stadium contro il Bologna.



La squadra si è ritrovata oggi al JTC, nel pomeriggio: nel menu della sessione lavoro fisico, possesso palla e infine partitella.



Sono rientrati alcuni giocatori dagli impegni delle Nazionali: Alex Sandro, Emre Can, Dybala, de Ligt, Ramsey e Szczesny.



Domani appuntamento in campo fissato al pomeriggio".