. In attesa del rientro di tutti i Nazionali dai vari impegni tra amichevoli e partite di qualificazione ai prossimi Europei, Maurizio Sarri ha potuto contare sui primi di loro, oltre al resto del gruppo che è rimasto a Torino in seguito alla mancata convocazione . I bianconeri si avviano così a pieno ritmo verso la partita didi Sinisa Mihajlovic. Non senza dubbi per Sarri, anche considerando il successivo impegno di martedì sera in Champions contro la Lokomotiv Mosca.Se non altro il tecnico bianconero può sorridere, visto che ci sono tre rientri importanti in programma: sulla fascia destra si rivedrannoe Mattia, mentre in attacco farà ritorno Come vi abbiamo anticipato in esclusiva su ilBiancoNero.com , però, l'idea di Sarri resta quella di, mentre tutti, in particolare Douglas Costa, dovrebbero essere ancora a riposo per la partita di sabato contro il Bologna.La Juventus da disegnare sabato, dunque, sembra essere presto detta, con la difesa titolare e Gonzalopiù fresco rispetto a Pauloin attacco insieme a Cristiano Ronaldo. Tanti dubbi, però, sorgono a centrocampo. Miraleme Blaiserientrano dagli impegni in Nazionale, il che lascia pensare che Adrienpossa ritagliarsi un'occasione dal primo minuto. Le prime, fastidiose voci di mercato e una condizione precaria, però, non giocano a suo favore. L'altro grande dubbio riguarda Aaron: out per entrambe le partite del Galles, dopo essere stato convocato, per un problema all'adduttore, potrebbe partire dalla panchina contro il Bologna, in favore di Federico