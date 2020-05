La Juve torna ad allenarsi. Secondo quanto appreso da Ilbianconero.com la squadra di Maurizio Sarri tornerà al lavoro tra martedì e mercoledì per i calciatori attualmente presenti a Torino ma le sedute di allenamento saranno facoltative e ovviamente individuali, non in gruppo. Intanto oggi la società ha richiamato dall'estero i calciatori che attualmente non sono a Torino, compreso Cristiano Ronaldo. Non c'è però una data limite entro la quale i calciatori sono stati convocati, tutti loro dovranno dovranno poi seguire i 14 giorni di quarantena imposti dall'ultimo DPCM per chi arriva dall'estero.



Sul campo ci sarà un medico e un preparatore della squadra, mentre per ciò che riguarda il post allenamento, ovvero le docce dei calciatori dopo il lavoro sul campo, queste potranno essere svolte al J Hotel dove ciascun calciatore ha una stanza dedicata.







Seguono aggiornamenti